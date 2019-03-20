Son Dakika Haberleri: İzmir'de Öğretmene Darp İddiası

İzmir'de Öğretmene Darp İddiası

16 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde, öğrenci yakınları tarafından darbedildiği ileri sürülen öğretmen savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de Öğretmene Darp İddiası, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde, öğrenci yakınları tarafından darbedildiği ileri sürülen öğretmen savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şehit Astsubay Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni M.E.S, dün okulda iki öğrenci arasında çıkan kavgaya müdahale etti.

Kavga eden öğrencilerinden birinin evde ailesine öğretmenin kendisini dövdüğünü öne sürmesi üzerine, bir grup öğrenci yakını bugün okula gelerek öğretmenle tartıştı.

Tartışma sırasında velilerce darbedilen öğretmen, olayın ardından darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:48 Kaynak: AA

Konak, İzmir, Güncel
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