İzmir'de Öğretmene Darp İddiası
16 dakika önce
İzmir'in Konak ilçesinde, öğrenci yakınları tarafından darbedildiği ileri sürülen öğretmen savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İzmir
'in Konak
ilçesinde, öğrenci yakınları tarafından darbedildiği ileri sürülen öğretmen savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Alınan bilgiye göre, Şehit Astsubay Bülent Aydın
İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni M.E.S, dün okulda iki öğrenci arasında çıkan kavgaya müdahale etti.
Kavga eden öğrencilerinden birinin evde ailesine öğretmenin kendisini dövdüğünü öne sürmesi üzerine, bir grup öğrenci yakını bugün okula gelerek öğretmenle tartıştı.
Tartışma sırasında velilerce darbedilen öğretmen, olayın ardından darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:48 Kaynak: AA
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