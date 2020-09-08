İzmir'de ormanlık alanda yangın (2) - Son Dakika

İzmir 'in Güzelbahçe ilçesindeki Çamtepe Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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