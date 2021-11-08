İzmir'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi Bayındır ilçesinde gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi Bayındır ilçesinde gözaltına alındı. Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesinde çalındığı iddia edilen 35 AUN 170 plakalı otomobilin Bayındır ilçesine giriş yaptığını belirledi. Takibe alınan otomobili Hacı İbrahim Mahallesi'nde durduran ekipler, araçtaki Y.B, Ş.T. ve Y.B'yi gözaltına aldı. Ekipler, otomobili sahibine teslim etmek için çalışma başlattı.

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