İzmir'de plajların güvenliği atlı jandarmaya emanet - Son Dakika

İzmir'de plajların güvenliği atlı jandarmaya emanet

İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Atlı Jandarma Timi, kentteki turistik merkezlerde güven ve huzurun sağlanması için görev yapıyor.

İzmir'de plajların güvenliği atlı jandarmaya emanet, System.String[]

İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Atlı Jandarma Timi, kentteki turistik merkezlerde güven ve huzurun sağlanması için görev yapıyor.

Türkiye'nin en fazla turist çeken illeri arasında bulunan İzmir'de yerli ve yabancı turistlerin tatillerini huzurlu geçirmeleri için jandarma atlı birlikleri devriye geziyor.

Jandarma personeli, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Fulya", "Pamir" ve "Aybüke" isimli atlarla Seferihisar, Selçuk ile Menderes ilçelerindeki sahiller, mesire alanları ve ören yerlerinde görev alıyor.

Atlı jandarmaların görev yeri bazen binlerce yıllık antik kent bazen mesire alanları bazen de plajlar oluyor.

Atlar, devriyeye çıkmadan önce görevliler tarafından tımar ediliyor. Düzenli olarak beslenen atlara yaz aylarında susuz kalmamaları için de bol bol sıvı takviyesi yapılıyor.

Her türlü arazi ve hava şartlarına hazırlanan atlar sayesinde jandarma timi, önleyici kolluk devriyesi ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıyor ve vatandaşları bilgilendirme konusunda etkin olarak kullanılıyor.

Heybetli görüntüsüyle de dikkati çeken atlı jandarma timi, sahip oldukları hareket kabiliyeti sayesinde kapkaç, hırsızlık gibi olaylarlara anında müdahale ediyor.

Atlara devriye sırasında vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle çocukların yaklaşarak sevdiği, fotoğraf çektirdiği atlar, jandarma ile vatandaş arasında dostluk köprüsünün kurulmasına vesile oluyor.

Atlı jandarmalar yaz süresince 63 önleyici kolluk devriyesinde 471 kişiyi sorguladı, 273 vatandaşa yardımcı oldu ve 10 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle işlem yaptı.

12 ay görev yapıyorlar

Menderes ilçesi Özdere sahilinde devriye görevi yapan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Canikli, AA muhabirine, JAKEM Komutanlığı bünyesindeki eğitimi tamamlanan 3 at ile 3 personelin İzmir İl Jandarma Komutanlığında 12 ay boyunca görev yaptığını söyledi.

Atların hareket kabiliyeti sayesinde yaz boyunca genellikle sahillerde görev aldığını belirten Canikli, şöyle konuştu:

"Motorlu araçların yaya devriyelerin etkin bir şekilde kullanılamadığı alanlarda atlarımızı kullanarak vatandaşları rahatsız etmeden Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe uyarıları, iş yerlerinin denetimi ve uyulması gereken kurallar konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Yerli ve yabancı turistlere jandarmayı tanıtıp huzur ve güvende olduklarını hissettiriyoruz. Atlarımız vatandaşlarla aramızda diyalog kurmamızda etkili oluyor. Vatandaşlar bizi görünce hem mutlu hem de güvende hissediyor."

Eşi ve çocuğu ile sahile gelen Deniz Ceren Kutlu, atlı jandarmayı ilk kez gördüğünü belirterek, "Atları güzel buluyorum, çok asil hayvanlar. Bugüne kadar görmemiştim çok mutlu oldum. Hem güvenlik açısından hem de çocuklar açısından keyifli bir şey." dedi.

Arman Kutlu ise yurt dışında yaşadıklarını, tatil için geldikleri deniz kenarında atlı jandarma timini gördüklerini ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

İl Jandarma Komutanlığı, Menderes, Jandarma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de plajların güvenliği atlı jandarmaya emanet - Son Dakika

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