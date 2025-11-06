İzmir'de Sanat Çocukları İyileştiriyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) "Sanat İyileştirir" projesi kapsamında hazırlanan "Pembe Hortum ve Sarman" adlı çocuk oyunu Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören miniklerle buluştu.

İzBBŞT, onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklara moral vermek ve sanatla iletişimlerini güçlendirmek için başlattığı "Sanat İyileştirir" projesi kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

İzBBŞT, proje için özel olarak "Pembe Hortum ve Sarman" isimli çocuk oyunu ile "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki miniklerle bir araya geldi.

"Tiyatro iyileştirici bir güç taşır"

İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Harun Özer, İzmir Şehir Tiyatroları'nın perdelerini yalnızca sahnede açmadığını söyleyerek, "Sahnelerimizi onkoloji servisindeki çocuklar için de açıyoruz. Başka çocuklar, başka insanlar için de açmayı sürdüreceğiz. Çünkü sanat yalnızca düşünsel, estetik, duygusal dünyamıza hitap etmez. Bununla birlikte tiyatro, bedenimize hayatın güzelliklerini hatırlatmak, zorluklara karşı soluklanmak için iyileştirici bir güç taşır. Böylece tiyatro, insani olan her durum için söz söylemeyi başarır. Bize kapılarını açan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Dezavantajlı grupları önceleyen projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kapsamlı bir hazırlık süreci geçirildi

Levent Üzümcü'nün genel sanat yönetmenliğini yaptığı İzmir Şehir Tiyatroları, bu proje kapsamında yaklaşık beş ay süren kapsamlı bir hazırlık dönemi geçirdi. Bu süreçte sahnelenecek oyunun pedagojik açıdan uygunluğu değerlendirildi, hastanelerin fiziki koşulları incelendi, çocukların sağlık ve psikolojik ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu ve onlara en doğru biçimde yaklaşmak için yöntemler araştırıldı.

Tamamen zıt özelliklere sahip iki yakın arkadaşın birbirlerini sevgi ve mizah yoluyla kabullenişini anlatan "Pembe Hortum ve Sarman" oyununun yönetmenliğini Dine Altıok ile Sonya Dicle Çetin üstlendi. Dramaturji çalışmalarını Duygu Kankaytsın Çelenk yürütürken, aksesuar tasarım ve uygulamaları Can Sevil ile Eylem Özdemir tarafından gerçekleştirildi. Oyunda Rüya Erdoğan ve Zeynep Güngörenler sahne alıyor. Projenin sorumluluğunu Utkucan Akkaş, yürütücülüğünü ise Serdar Çalık üstleniyor. İzmir Şehir Tiyatroları gerçekleştirdiği hastane ziyaretlerini periyodik olarak sürdürerek çocukların mutluğuna katkı sağlayacak.