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İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

32 dakika önce

İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralıİZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Emrez Mahallesi 179. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ersin K. ile Recep K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile belirlenmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli av tüfeğiyle ateş edip kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Ersin K. ve Recep K. ile evinin balkonunda bulunan Sevda D. yaralandı. Durumunun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevre güvenliğini sağlarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastanelere kaldırıldı. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ersin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de silahlı kavga: 3 yaralı

Gaziemir, İzmir, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
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