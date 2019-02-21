Son Dakika Haberleri: İzmir'de Terör Örgütü Pkk/kck Operasyonu

İzmir'de Terör Örgütü Pkk/kck Operasyonu

47 dakika önce

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Terör Örgütü Pkk/kck Operasyonu, System.String[]
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı oldukları iddia edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah kent merkezi ile Kemalpaşa, Dikili ve Urla ilçelerinde eş zamanlı düzenlediği operasyon da 10 kişi yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda örgütsel malzeme ve doküman ele geçirildi, dijital verilere el konuldu.

Yakalanan zanlılar arasında Çiğli ilçesinde 14 Şubat'ta Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) meydana gelen EYP'li patlama olayının failleri ile irtibatlı şahısların da olduğu ileri sürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:22 Kaynak: AA

İzmir, PKK, Güncel
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