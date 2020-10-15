İzmir'de trafik kazasında yaşamını yitiren kadın bisikletçi toprağa verildi - Son Dakika

İzmir'de trafik kazasında yaşamını yitiren kadın bisikletçi toprağa verildi

15.10.2020 16:09
İzmir'de trafik kazasında yaşamını yitiren kadın bisikletçi toprağa verildi, System.String[]

İzmir'in Menemen ilçesinde antrenman yaptığı sırada kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde antrenman yaptığı sırada kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan Aslan'ın cenazesi, Konak ilçesindeki babaevinde "helallik" alınmasının ardından Buca Kaynaklar Yeni Mezarlığı'na getirildi.

Bir çocuk annesi Aslan'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, baba Reşat ve kardeşi Tekin Aslan ile yakınları ve sporcu arkadaşları katıldı.

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı antrenörü Esin Erdoğan, cenazenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Aslan'ın hayat dolu bir insan ve iyi bir sporcu olduğunu söyledi.

Olayın şokunu atlamadıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu ölümler ne zaman bitecek hiç bilmiyoruz. Sürekli bir bisikletçi kardeşimizi kaybediyoruz. Bununla ilgili yapılacak çok şey var ama sesimizi duyuramıyoruz. Sesimizi duyurmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız fakat ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bu tür olaylarda yitirdiğimiz kardeşlerimiz sonradan unutuluyor. Unutulmaması ve bir daha böyle ölümlerin olmaması için çok radikal kararların alınması gerekiyor. Nasıl yapılır bilmiyorum. Söylenecek bir şey yok."

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kamyon sürücüsü Aycan Y, sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zeynep Aslan, dün Kaklıç Mahallesi yakınlarında bisikletiyle antrenman yaptığı sırada Aycan Y'nin kullandığı 35 AİM 602 plakalı kamyonun çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Zeynep Aslan, Karşıyaka, Bisiklet, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de trafik kazasında yaşamını yitiren kadın bisikletçi toprağa verildi - Son Dakika


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