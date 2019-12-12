İzmir'de trafo hırsızlığına jandarma 'dur' dedi - Son Dakika

İzmir'in Bergama ilçesinde, gerçekleşen trafo hırsızlığına jandarma ekipleri müdahale ederken, ekipler olayla ilgili iki kişiyi yakaladı.



Edinilen bilgiye göre olay, Zeytindağ, Tekedere ve Yenikent mahalleleri arasında meydana geldi. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, trafo-kablo hırsızlığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbar üzerine devriye ekibi, Tekkedere Mahallesi mülki sınırları içerisinde yapılan arama sonucu 35 NDP 45 plakalı araç içerisinde trafoya ait parçalar buldu. Yapılan araştırma sonucu, bahse konu trafo parçalarının aracın durdurulduğu yerden 300 metre uzaklıkta bulunan bir şahsa ait zeytinlik bahçesinin içindeki trafoya ait olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili yakalanan V.Y. ve E.E. isimli iki şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR