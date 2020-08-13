İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 103 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen Denizköy açıklarındaki 46, Bademli açıklarındaki 57 sığınmacı ekipler tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Bademli ve Denizköy açıklarında lastik botların içinde sığınmacıların bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

İzmir 'in Dikili ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 103 sığınmacı kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:27

Kaynak: AA

Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı

Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti

Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi

Son Dakika: Türkiye'de 13 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi vefat etti, 1243 yeni vaka tespit edildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu düzenlendi: 7 gözaltı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz

Hannover, Fenerbahçeli Tolgay Arslan için devreye girdi

Beşiktaş, Brezilyalı stoper Welinton ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Alanyaspor, 3 transferi birden bitirip Fatih Aksoy, Davidson ve Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı

"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu