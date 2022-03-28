İzmir'de ulaşım yatırımları hız kesmiyor - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de ulaşım yatırımları hız kesmiyor

28.03.2022 18:37
İzmir'de ulaşım yatırımları hız kesmiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alsancak Vahap Özaltay Alt Geçit projesinden önce Alsancak trafiğini rahatlatmak ve alternatif güzergahlar oluşturmak için harekete geçti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alsancak Vahap Özaltay Alt Geçit projesinden önce Alsancak trafiğini rahatlatmak ve alternatif güzergahlar oluşturmak için harekete geçti. Mürselpaşa Bulvarı'nı Gıda Çarşısı'na bağlayacak 56,6 milyon liralık karayolu alt geçidi için çalışmalara başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Mahallesi ile Mürselpaşa bağlantısını sağlayacak köprü yapımı için de ihaleye çıkacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in göreve gelmeden önce söz verdiği kent trafiğine nefes aldıracak yatırımlar bir bir hayata geçiriliyor. Alsancak Vahap Özaltay Alt Geçit projesi ile Alsancak Garı önündeki trafiği yer altına almayı planlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve alternatif güzergahlar oluşturmak için iki önemli ulaşım projesine imza atacak. Mürselpaşa Bulvarı'nı Gıda Çarşısı'na bağlayacak karayolu alt geçidi ile Ege Mahallesi'ni Mürselpaşa Bulvarı'na bağlayacak dere üzeri karayolu köprüsü inşa edilecek.

MÜRSELPAŞA ALT GEÇİDİ ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mürselpaşa Bulvarı'nı Gıda Çarşısı'na bağlayacak alternatif bir ulaşım yolu oluşturmak için ihale sürecini tamamladı ve ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yaptı. 56 milyon 658 bin liralık yatırım bir yılda tamamlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projeye göre Mürselpaşa Bulvarı'nı Gıda Çarşısı'na bağlayacak alt geçit, 430 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde olacak. İZBAN hattının altından yapılacak alt geçit iki şerit geliş, iki şerit gidiş olarak hizmet verecek.

GIDA ÇARŞISI'NA ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Alt geçit tamamlandığında kentin önemli ticaret merkezlerinden Gıda Çarşısı'na doğrudan ulaşım sağlanacak. Mürselpaşa Bulvarı ve Gıda Çarşısı'na giriş ve çıkışlar rahatlayacak, kent merkezine ulaşım kolaylaşacak. İzmir'de trafiğin en yoğun olduğu noktalardan Mürselpaşa Bulvarı'nda trafik sıkışıklığı azalacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Mürselpaşa Bulvarı'nın yan yolunu Gıda Çarşısı'na bağlayan yeni bağlantı yolu açmış, hastaneyi de ana caddeye bağlamıştı.

EGE MAHALLESİ KAVŞAĞI İÇİN DE İHALEYE ÇIKILIYOR

Mürselpaşa Bulvarı'ndan Ege Mahallesi yönüne, Ege Mahallesi yönünden de Mürselpaşa Bulvarı'na bağlantı sağlayacak beş şeritli Ege Mahallesi dere üzeri karayolu köprüsü için İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıkmaya hazırlanıyor. Betonarme köprü 41,5 metre uzunluğunda olacak. Ege Mahallesi yönünde 23,5 metre genişliğinde olacak köprünün Mürselpaşa Bulvarı bağlantısında 45 metre genişliğe ulaşacak.

(İHA)

İzmir'de ulaşım yatırımları hız kesmiyor

YORUMLAR
500
'İlle de spor olsun' 'İlle de spor olsun' Soyer'den millet bahçesi için yıkımlara tepki: 'Yargı süreci devam ediyor' Soyer'den millet bahçesi için yıkımlara tepki: 'Yargı süreci devam ediyor'

Tunç Soyer, Alsancak, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de ulaşım yatırımları hız kesmiyor - Son Dakika


Son Dakika
18:36 Oltasına takılan balığı 2 saat sonra tekne çıkartabildi! Görenler gözlerine inanamadı
18:28 8 aylık kızını boğmaya çalışan anne, bir de o anları kayda aldı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
17:34 Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
17:29 Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak
17:15 32 yaşındaki genç oyuncu Erkan Kaledibi, evinde ölü bulundu
17:14 AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, partisinden istifa etti!
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
17:07 Şarkıcı Rober Hatemo'nun vefat eden babası Şahin Hatemo son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 18:45:43. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de ulaşım yatırımları hız kesmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement