İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama

02.02.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 10 adrese yapılan operasyonda yarım milyon sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yaklaşık yarım milyon sentetik ecza maddesi, kokain, uyuşturucu madde, silah ve yüklü miktarda para ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği, Narko Alan, Gültepe Polis Merkezi ve Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 449 bin 572 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu maddeleri satışa sunmak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 6 bin 500 adet plastik ilaç kutusu, 1 kilo 660 gram kokain, 465 adet ekstazi hap, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet şarjör, 25 adet dolu kartuş, 3 adet hassas terazi ile 495 bin 800 TL ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 15:19:41. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.