İzmir'de Yağmur Geçti, Baskınların Etkileri Geçmedi

İzmir'de yağmur geçti, baskınların etkileri geçmedi Meteorolojiden İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir'e yeni uyarıİZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, aşırı yağışlar nedeniyle bir mahallede hayat durma noktasına geldi.

İzmir'de yağmur geçti, baskınların etkileri geçmedi

Meteorolojiden İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir'e yeni uyarı



İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, aşırı yağışlar nedeniyle bir mahallede hayat durma noktasına geldi. Mahallede bulunan bir fabrika ile evler sular altında kalırken, hemen hemen her yerde baskınların izlerine rastlamak mümkün.

İzmir'de 3 gün boyunca süren şiddetli sağanak sona ermesine rağmen etkileri hala devam ediyor. Torbalı ilçesine bağlı Pamukyazı Mahallesinde yaşayan vatandaşlarda, suların çekilmemesi sebebiyle büyük bir zorluk yaşıyor. Mahallede bulunan birçok evi su bastı, binlerce tarım arazileri sulara teslim oldu. Bazı sokaklar yağmur suları sebebiyle ulaşıma kapanırken, araçlar da yolda kaldı. Belediye ekipleri, suların tahliyesi konusunda büyük bir çaba harcadı. Maddi hasarlar var

Yetkililere yardım çağrısında bulunan bir mahalleli, "Yağan yağmur sebebiyle mahalle sular altında kaldı. Evleri ve ahırlarımızı tahliye ettik" dedi. 3 gün boyunca aracı suyun altında kalan başka bir vatandaş ise maddi zararlarının çok fazla olduğunun altını çizerek, "Arabam üç gündür suyun altındaydı. Tamirciye gösterdim ve motorunun kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Yaklaşık 6 bin TL zararımız var. Perişan durumdayız. Evlerimiz, eşyalarımız sular altında kaldı" diye konuştu.

İzmir'de 3 gün boyunca metrekareye yaklaşık 250 kilogram düşen yağmur sebebiyle şehrin birçok noktasındaki yollar ulaşıma kapanmış, birçok ev ve araç da yağmur sularından nasibini almıştı. Meteorolojiden yeni uyarı

Öte yandan, Meteoroloji 2. Bölge (İzmir) Müdürlüğü, İzmir, Manisa, Aydın'daki yeni bir yağış dalgasına karşı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu gece saatlerinden sonra İzmir ve Aydın'da, yarın (salı) sabah saatlerinden sonra Manisa'da etkisini arttırması beklenen sağanak yağışların, salı günü akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların; salı günü öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte İzmir'in iç ve yüksek kesimleri, Manisa'nın yüksek kesimleri ile doğusunda kar yağışına dönüşeceği ve yer yer 5-10 cm örtü bırakacağı, Balıkesir'in doğusunda ise kar örtüsünün yer yer 10-20 cm'e ulaşacağı tahmin edildiğinden; ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji ayrıca, Ege Bölgesi ve Kuzey Ege'de saatte zaman zaman 90 kilometreye kadar çıkacak fırtınaya karşıda vatandaşları uyardı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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