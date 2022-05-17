Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı

17.05.2022 22:51

İzmir'in Urla ve Dikili ilçesinde yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İzmir'in Urla ve Dikili ilçesinde yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Mayıs'ta Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi'nde arazide önleyici kolluk faaliyeti yürüttü.

Ekipler bu sırada yasa dışı geçiş hazırlığındaki 65 Afganistan, 9 Bangladeş, 1 Suriye, 2 Yemen, 1 Pakistan ve 7 Eritre uyrukluyu yakaladı.

Ayrıca yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla T.A, A.Ş, İ.D, E.Ç. ve E.C. gözaltına alındı, 1 araca el konuldu.

Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'nde yakalanan 26'sı Yemen ve 7'si Eritre uyruklu olmak üzere 33 düzensiz göçmen de işlemler için jandarma merkezine götürüldü.

Her 2 ilçede yakalanan 118 düzensiz göçmen, Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı
Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı
Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı
Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı
Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı
Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı

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Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 118 düzensiz göçmen yakalandı Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 27 düzensiz göçmen yakalandı Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 27 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

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