Altay bebeğin ölümünde 2 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Altay bebeğin ölümünde 2 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Altay bebeğin ölümünde 2 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istemi
02.01.2026 20:29
Altay bebeğin ölümünde 2 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istemi
İzmir'in Konak ilçesinde bir dairede yapılan ilaçlama sonrası 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir aşama tamamlandı. Olayla ilgili tutuklu 2 sanık hakkında "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis, 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin ise "silahla kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanda yapılan ilaçlama sonrası 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybettiği, 5 kişinin de zehirlendiği olayla ilgili tutuklu 2 sanık hakkında "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İLAÇLAMA FACİA DOĞURDU

Olay, 11 Kasım 2024'te Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Binanın en üst katında yapılan ilaçlamanın ardından apartman sakinleri rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese AFAD'ın KBRN ekipleri, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Zehirlenenler arasında bulunan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı, kaldırıldığı hastanede 5 kez kalbi durmasına rağmen hayata döndürüldü ancak 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

TARIM İLACI KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

AFAD ve bilirkişi raporlarında, ilaçlamada yerleşim alanlarında kullanılması yasak olan "Kingphos" ve "Grainphos" adlı tarım ilaçlarının kullanıldığı belirlendi. Gaz ölçümlerinde ise değerlerin normalin çok üzerinde olduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu raporlarında Altay bebeğin, fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

SANIKLAR YENİDEN TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında temizlik ve ilaçlama şirketinin sahibi ziraat mühendisi Bülent Öz ile ilaçlamaya yardımcı olan Eyüp Gödelezli yeniden tutuklandı. İlaçlamaya aracılık eden Ethem Gödelezli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"İNSAN YAŞAM ALANINA UYGUN İLAÇ SEÇİLMEDİ"

İddianamede, ilaçlamanın bilinçsizce yapıldığı, bina sakinlerine uyarı yapılmadığı, izolasyon önlemlerinin alınmadığı ve gaz ölçümlerinin yapılmadığı vurgulandı. Bilirkişi raporunda, sürecin hiçbir aşamasında gerekli güvenlik kurallarına uyulmadığı belirtildi.

2 SANIK MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

Savcılık, Bülent Öz ve Eyüp Gödelezli hakkında "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin olarak ise "silahla kasten yaralama" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep etti.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Altay bebeğin ölümünde 2 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

SON DAKİKA: Altay bebeğin ölümünde 2 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
