İzmir'deki Göçük Faciasında Ulaşılan İkinci İşçinin Cansız Bedeni Enkazdan Çıkarıldı
50 dakika önce
İzmir'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
İzmir
'de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Gündüz saatlerinde Mehmet Ali Yalçın
'ın (65) cansız bedeni göçükte altından çıkarılırken, arama çalışmalarına hız veren kurtarma ekipleri gece saatlerinde Mehmet Çiftçi'nin de (69) cansız bedenine ulaştı. Konak
ilçesinde bulunan Halkapınar
semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında geçtiğimiz Çarşamba
günü bir göçük meydana gelmişti. Arama kurtarma çalışmalarında ilk olarak Mehmet Ali Yalçın
'ın cesedine ulaşılmıştı. Kayıp güvenlik görevlisi Mehmet Çiftçi'den de acı haber geldi. Gece boyunca devam eden çalışmalarda ekipler, cesede ulaşırken, vücut bütünlüğü bozulmadan cansız bedeni çıkardı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Çiftçi'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu
Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:07 Kaynak: İHA
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