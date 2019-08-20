İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (6)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyüp, Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar uzanan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bundan sonra söndürme çalışmalarının yavaş yavaş sonlanacağını ve soğutma yapılacağını belirtti.

Taylan YILDIRIM/İZMİR,