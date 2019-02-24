Son Dakika Haberleri: İzmir'den Şanlıurfa'ya "Sevgi Köprüsü"

İzmir'den Şanlıurfa'ya "Sevgi Köprüsü"

59 dakika önce

İzmir'de anaokulunda eğitim gören öğrenciler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde eğitim gören yaşıtlarına oyuncak, giysi ve kırtasiye malzemelerinden oluşan koliler göndererek "sevgi köprüsü" kurdu.

İzmir'den Şanlıurfa'ya
İzmir'de anaokulunda eğitim gören öğrenciler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde eğitim gören yaşıtlarına oyuncak, giysi ve kırtasiye malzemelerinden oluşan koliler göndererek "sevgi köprüsü" kurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, büyükşehir belediyesine bağlı İZELMAN Anaokullarında eğitim gören öğrenciler, "Oyuncak Kardeşliği Projesi" başlatarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde maddi imkanları yetersiz kardeşlerine destek oldu. Onlara başta oyuncak olmak üzere, giysi ayakkabı ve kırtasiye malzemelerinden oluşan koliler, öğrencilere ulaştırıldı. Hediye paketlerini büyük bir heyecanla açan Ceylanpınarlı minikler, İzmirli kardeşlerine teşekkür ederek sevgi ve selamları iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İZELMAN Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı, büyüklere örnek olacak bir davranış yerine getirdiklerini aktararak "Öğrencilerimizi destekleyen ailelerine de katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler yapmış olduğumuz yardım ile hiç görmediğimiz küçük bedenlerin bizleri asla unutmayacak olduklarını biliyoruz. Bizi sevgiyle hatırlamaları, en büyük kazanımımız olacak." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:30 Kaynak: AA

Ceylanpınar, İzmir, Şanlıurfa, Güncel
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