İzmir Devlet Tiyatrosu Bornova Sahnesi'nin Perdelerini Açıyor

Yenilenen İzmir Bornova Sahnesi, perdelerini 'Kantocu' müzikali ile açıyor. 60 kişilik dev kadrosuyla müzikalin evsahipliğini üstlenen sahne, 380 koltuk kapasitesiyle hizmet verecek.T.C Kültür Bakanlığı , İzmir'in sahne ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenen Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Devlet Tiyatrosu'nu hizmete açıyor. Yenilenen sahne Haldun Dormen 'in yazdığı, Sabri Özmener 'in yönettiği 'Kantocu' müzikali ile perde diyecek. Müzikal, 380 koltuk kapasiteli sahnede, 7 Şubat'tan itibaren sahnelenmeye başlayacak.Yeni sahnenin açılmasıyla, İzmirli tiyatroseverlerin uzun süredir beklediği koltuk kapasitesi artacak, Konak ve Urla 'nın ardından Bornova'da da yeni oyunlar izleyici ile buluşacak. Sezon boyunca perşembe, cuma ve cumartesi günleri 'Kantocu' müzikalinin oynanacağı sahnede, pazar günleri ise çocuk oyunları yer alacak.Konuyla ilgili basın açıklaması yapan İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, henüz büyük bir reklam kampanyasının başlatılmamasına rağmen 'Kantocu' müzikalinin biletlerinin tükendiğini dile getirerek, yakın zamanda 250 kişilik kapasitesiyle Karşıyaka sahnesinin de açılmasıyla, Devlet Tiyatrosu'nun aynı günde dört farklı sahnede oyunlarını sergileyebileceğinin müjdesini verdi.'KANTOCU'YU MÜCEVHER GİBİ SAKLADIK'Ağustos ayından beri Haldun Dormen'in yazdığı 'Kantocu' müzikali üzerinde çalıştıklarını dile getiren Ulukut, şunları söyledi: "Bu açılış, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nin bir açılışı değil. Bütün binanın açılışı gerçekleşmiyor ancak Devlet Tiyatrosu sahnesi hazır ve 7 Şubat Perşembe gününden itibaren izleyiciyle buluşacak. Devlet tiyatrosunun 380 kişilik salonda biz İzmirlilere yeni ve güzel bir müzikalle karşılarına çıkmak için 'Kantocu' müzikalimizi bir kutuda mücevher gibi sakladık. Yeni sahne açmak, 23 Nisan çocuğunun bayramlık elbisesini giymesi kadar değerli. İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir'de 203 kişilik salonda hizmet veriyordu ve bu kapasite yeterli gelmiyordu, seyirci her zaman haklıydı. Oyunları yeteri kadar izleyemedikleri için şikayet ediyorlardı ama şimdi 380 kişilik salonla İzmir'e merhaba diyoruz. 7'sinde oynanacak oyunun biletleri hiç reklam yapılmamasına rağmen şimdiden tükendi. Bu binanın bu hale gelmesinde Kültür Bakanlığı'nın çok büyük desteği var."'SAHNE SANATIN KALESİ'Çok büyük bir heyecan içinde olduğunu dile getiren Kantocu müzikalinin yönetmeni Sabri Özmener de, Türk kadının ilk defa sahneye çıktığı şehirde bu sahneyi açtıklarını vurgulayarak, şöyle dedi: "2 sahne Türk Tiyatrosu'na kazandırılıyor. Devlet tiyatrolarının var olup olmamasının tartışıldığı bir ortamda, sanatın kalesi olan sahnenin açılması en önemli cevaptır. Binadaki tek eksik, şuan için insan. Çok büyük bir iyi niyet ve çaba var. Bu çabanın karşılığından sizlerin önüne 60 kişilik kadrolu bir müzikalle çıkacağız. İzmir Devlet Opera Balesi'nin sanatçıları da müzikalde yer alacak. Cumhuriyet dönemine tanıklık etmiş bir müzikali hazırladık. Kadının sahneye çıkmasının yasak olduğu dönemde, Türk kadının ilk defa sahneye çıktığı şehirde bu sahneyi açıyoruz. Müzikal, yalnızca Ermeni ve Yahudi kadınların sahneye çıkabildiği dönemine vurgu yapıyor. Oyunun süresi 2 saat 40 dakika olacak. Sadece kostümlerle bile bir kostüm defilesi yapılabilir, çok büyük bir emek var. Keyifli bir müzikal hazırladık. İnşallah İzmir seyircisine layık olabiliriz."- İzmir