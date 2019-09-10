İzmir Devlet Tiyatrosu "kantocu" müzikali ile bodrum'da

Haldun Dormen'in yazdığı ve Sabri Özmener'in yönettiği müzikal oyun, 11-12 Eylül tarihlerinde saat 21.00'de Bodrum Kalesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Geniş kadrosuyla dikkat çeken ve milli mücadeleden Cumhuriyet'in ilanına uzanan süreçte yaşananları anlatan müzikalin konusu kısa şöyle;

" İstanbul'da tiyatro hayatının oldukça hareketli olduğu ve kantoların gece hayatına damgasını vurduğu dönemde, kadınlar tiyatroya kantolarla adım atar. Yıldızı yeni yeni parlamaya başlayan kahramanımız Verjin de Beyoğlu'nun renkli atmosferine sürüklenirken, Cemil ile yaşadıkları aşk serüveni ve yakın tarihimizin acı tatlı olayları dönemin şarkı ve danslarıyla seyirci karşısında hayat bulur."

Dekor tasarımının Selim Cinisli'ye, kostüm tasarımının Günnur Orhon'a, ışık tasarımının İzzettin Biçer'e, müziklerinin Gürkan Çakıcı'ya ve koreografisinin Meltem Yorulmaz'a ait olduğu oyunda; Cemallettin Çekmece, Fatih Özyiğit, Ceyhan Gölçek, Gerçek Özkök Yağcı, Melek Çekmece,Filiz Övün, İ. Raci Öksüz, Evren Serter, Uğurcan Özfuruncu, Şerife Ünsal, Akın Kurt, Yağmur Candemir,Umut Kolburan, Tufan Pehlivan, , Şule Demirezen, Deniz Genç, Bengi Ebru Atakan, Ecem Çataloğlu, Sezer Akçe, Atacan Öztekin, Celal Acaralp, Fatma Konu, Didem Baysun, Şenay Teke, Hande Gürsel, Fatma Konu, İpek Sözen, Meral Ceren Türk , Atacan Öztekin, Kemal Alpan, Şükran Keçeci, Hikem Çamdalı, Gizem Akkaymak, Hilmi Çetin ve Volkan Alsan rol alıyor.