Son Dakika Haberleri: İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın Tek Dişi Aslanı 'Selma'

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın Tek Dişi Aslanı 'Selma'

13 dakika önce

İZMİR Doğal Yaşam Parkı'ndaki aslan sayısı, Belçika'dan getirilen dişi aslan 'Selma' ile 4'e çıktı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın Tek Dişi Aslanı 'Selma', System.String[]
İZMİR Doğal Yaşam Parkı'ndaki aslan sayısı, Belçika'dan getirilen dişi aslan 'Selma' ile 4'e çıktı. Parkın tek dişi aslanı 'Selma'nın yeni yuvasına alıştığı gözlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'ndaki aslanlar ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği hayvanlar arasında yer alıyor. Toplam 138 türde 2 bin 600 hayvanın barındığı İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirilen yeni hayvanlar, bölgedeki çeşitlilikle birlikte ziyaretçi sayısını da artırıyor. Belçika'dan getirilen 2,5 yaşındaki dişi aslan 'Selma' ile parktaki aslan sayısı da 4'e çıktı. Ailenin erkek üyelerinden 11 yaşındaki Tao, 7 yaşlarındaki Golyat ve Batu'yla uyum içinde hareket eden 'Selma'nın parka alıştığı gözlendi. Ziyaretçilerin ilgi odağı olan 'Selma'ya çok çabuk alıştıklarını söyleyen bakıcılar, kısa süre içinde yeni yavrularla birlikte İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki aslan sayısının artmasını ve ailenin büyümesini beklediklerini ifade etti.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:57 Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Belçika, İzmir, Selma, Güncel
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