İzmir'e yeni İl Jandarma Komutanı atandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İzmir İl Jandarma Komutanı oldu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki atama, terfi ve emekliye sevk kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında 6 albay tuğgeneral ve tuğamiralliğe, 1 tuğgeneral ise tümgeneralliğe terfi etti. 4 general ve 24 albay emekliliğe sevk edildi. Kararnameyle 22 general yeni göreve atanırken, 28'i albay 7'si general olmak üzere 35 il jandarma komutanının görev yerleri değiştirildi. Karara göre İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı olurken, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da İzmir İl Jandarma Komutanı oldu. Öte yandan Bornova Jandarma Komando Tugay Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kılınç da Artvin İl Jandarma Komutanı oldu. - İZMİR