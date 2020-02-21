İzmir Ekonomi Üniversitesinden uluslararası öğrenciler için sürpriz gezi - Son Dakika

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Erasmus ve diğer uluslararası değişim programları kapsamında üniversiteye gelen 43 öğrenci için sürpriz bir gezi düzenledi. İlk kez geldikleri İzmir'de gün boyunca Meryem Ana Evi, Efes Antik Kenti ve Şirince'yi gezen misafir öğrenciler, unutamayacakları bir gün yaşadı.



13 farklı ülkeden gelerek İzmir'de buluşan 43 öğrencinin ilk durağı Meryem Ana Evi oldu. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Meryem Ana Evini detaylıca inceleyen gençler, ardından da Efes Antik Kentine geçti. Kuruluşu M.Ö. 6000 yıllarına dayanan Efes'teki "Büyük Tiyatro", "Celsus Kütüphanesi", "Kral Yolu" ve "Mermer Cadde" gibi birçok tarihi noktayı görme fırsatı bulan gençler, bol bol fotoğraf çektirdi.



Efes Antik Kentini baştan sona gezen gençler, yetkililerden tarihi yapılarla ilgili sık sık bilgi aldı. Bahar döneminde eğitim almak için Almanya, Danimarka, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İspanya, Litvanya, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya ve Yunanistan'dan İzmir'e gelen öğrenciler, son olarak da İzmir'in en popüler köylerinden biri olan Şirince'yi gezdi. Şirince'deki özel lezzetlerin tadına bakan ve yöresel ürünleri gören öğrenciler, gün boyunca gönüllerince vakit geçirdi. Gençlere, gezi sırasında İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen de eşlik etti.



İEÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdür Vekili Hülya İncekara, uluslararası öğrencilerin uyum sürecini kısaltmak ve İzmir'i tanımalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin oldukça verimli geçtiğini söyledi. İncekara, "Misafir öğrencilerimiz, geziden oldukça memnun kaldı, eğitim dönemi öncesinde enerji depoladı. Bu tür gezilerle, İzmir'i misafirlerimize daha çok tanıtmaya, zengin tarihimiz ve kültürel mirasımızı onlarla paylaşmaya özen gösteriyoruz. Üniversitemizin geniş bir yelpazede sunduğu olanaklar sayesinde, İzmir'de kısa da olsa yaşama şansı elde eden uluslararası öğrenciler, hem sunulan hizmetten çok memnun kalıyor hem de misafirperver kültürümüzden ciddi şekilde etkilenerek, gelecekte İzmir'de yaşama planları yapıyor. Uluslararası öğrencilerden böyle güzel geri dönüşler almak ve onları bir kültür elçisi olarak ülkelerine uğurlamak, bizleri çok mutlu ediyor. Düzenleyeceğimiz etkinlikler, bununla sınırlı kalmayacak. Ülkemizde iyi anılar biriktirmelerini, kültürümüzü tanımalarını ve yeni dostluklar kurmalarını sağlayacak programlar gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR