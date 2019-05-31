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İZMİR FESTİVALDE UNUTULMAZ FLAMENKO GECESİ

57 dakika önce

33'üncü ULUSLARARASI İzmir Festivali'nde sahneye çıkan ve en iyi Flamenko topluluklarından biri olarak gösterilen de Sangre Y Raza Flamenco Company, Juan Manuel Prieto'nun koreografisiyle, hafızalardan silinmeyecek bir Carmen sahneledi.

33'üncü ULUSLARARASI İzmir Festivali'nde sahneye çıkan ve en iyi Flamenko topluluklarından biri olarak gösterilen de Sangre Y Raza Flamenco Company, Juan Manuel Prieto'nun koreografisiyle, hafızalardan silinmeyecek bir Carmen sahneledi.
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkıları, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir Goethe Enstitüsü ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile düzenlediği 33. Uluslararası İzmir Festivali'nde, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) unutulmaz bir Flamenko gecesi yaşandı. En iyi Flamenko topluluklarından biri olduğunu gösterinin her sahnesinde tekrar tekrar kanıtlayan de Sangre Y Raza Flamenco Company, Juan Manuel Prieto'nun koreografisiyle, büyük beğeniyle izmenen bir Carmen sahneledi. Fransız besteci Georges Bizet'in konusunu Prosper Mérimée'nin Carmen adlı kısa romanından alan dört perdelik operasına konu olan Carmen efsanesi, 33. Uluslararası İzmir Festivali'nde özüne döndü. Müzikleri; Georges Bizet, Daniel Yagüe, José Nieto, Juan Amaya, José Galvssn, Ramón Perelló, ve Ródenas'a, koreografisi Juan Manuel Prieto'ya ait eserde Carmen'i Almudena Roca, Don José'yi eserin koreografı Juan Manuel Prieto, Boğa Güreşcisi'ni Alejandro Cerda canlandırdı. Şarkıcı Esther Lora Romero en az dansçılar kadar ilgi topladı. Toplam iki saat süren gösteriden sonra bütün salonun ayakta alkışladığı ekip dans gösterilerinde sık rastlanmayan şekilde bis yaptı son sahneyi tekrar oynadı. 33. Uluslararası İzmir Festivali 11 Haziran 2019 Salı günü AASSM'de yapılacak 'Aşkın ve Tutkunun Müziği Fado - Ana Lains' Konseri ile devam edecek.
İZMİR FESTİVALDE UNUTULMAZ FLAMENKO GECESİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:06 Kaynak: DHA
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir, Güncel
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