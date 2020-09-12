Belediye kaçak moloz için 'sınırımda değil' dedi, halk tepki gösterdi - Son Dakika

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde zeytinlik araziye, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçak moloz ve hafriyat dökümü yapıldığı iddialarının ardından Gaziemir Belediyesi'nin mevcut alanın kendi sınırları içinde kalmadığını açıklaması bölge halkının tepkisini çekti. Arazi sahiplerinden Süleyman Gür, "Madem bölge Gaziemir Belediyesi'nin yetki alanı içinde değil, neden vergilerimizi oraya ödüyoruz" diye konuştu.

Gaziemir ilçesine bağlı Zafer Mahallesi sınırları arasında yer aldığı belirtilen zeytinlik alana kaçak olarak dökülen moloz ve hafriyat, vatandaşın tepkisini topladı. Yaptıkları başvurulardan sonuç alamayan arazi sahipleri, durumu gazetecilerle paylaştı. Haberlerin yayınlanmasının ardından Gaziemir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, alanın kendi yetki sınırları içinde olmadığı ifade edildi. Kaçak moloz ve hafriyat nedeniyle tepkili olan vatandaşlar, yapılan açıklamaya da tepki gösterdi. Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere'de yaşayan ancak moloz dökülen bölgede zeytinlik arazileri olan vatandaşlar, alanın Gaziemir Belediyesi'ne ait olduğunu ve vergilerini de bu belediyeye ödediklerini söyledi.

'BİRÇOK KEZ BAŞVURU YAPTIK, SONUÇ ALAMADIK'Bölgede zeytinlik arazisi olan Süleyman Gür, bölgenin Gaziemir'de olduğunu söyledi. Gür, "Buradaki kaçak dökümün durdurulması için birçok kez başvuru yapmamıza rağmen sonuç alamadık. Bulunduğumuz alan Gaziemir Belediyesi sınırları içinde 0 ada 407 parsel olarak geçiyor. Mahalle sakinleri tarafından Elmalıkuyu olarak da bilinir. Başvurularımıza rağmen sonuç alamayınca gazetecilerle irtibata geçip bu çevre kirliliğini gösterdik. Haberin çıkmasının ardından belediyenin sosyal medya hesaplarında alanın kendilerine ait olmadığı paylaşımları yapıldı. Fakat elimizde evraklarımız var. Karabağlar, belediye olduktan sonra Uzundere dere yatağının üst sınırı Gaziemir'e bağlıdır. O yüzden vergilerimizi Gaziemir Belediyesi'ne ödüyoruz. Çevre kirliliğinden dolayı kesilen cezalar da Gaziemir Belediyesi tarafından kesiliyor" dedi.'MADEM YETKİ ALANINDA DEĞİL, NEDEN VERGİLERİMİZİ ORAYA ÖDÜYORUZ'Tek isteklerinin arazilerindeki kaçak dökümlerin temizlenmesi ve kalıcı çözüm olduğunun altını çizen Gür, "Gördüğümüz kadarıyla Gaziemir İmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü , buradaki yetki alanlarını unutmuş. Kaçak molozlar hala bu alanda ve bölge de Gaziemir'e aittir. Sınırlarla ilgili tartışmaları bir kenara bırakıp, buraya çözüm bulmalarını istiyoruz. Vergisini aldığı bir alanın sınırları dışında olduğunu açıklamak üzücüdür. Madem bölge Gaziemir Belediyesi'nin yetki alanı içinde değil, neden vergilerimizi oraya ödüyoruz? Biz yalanlama değil, alandaki molozların kaldırılmasını bekliyorduk. Aradan günler geçmesine rağmen bölgedeki molozun temizlenmesine yönelik bir çalışma yapılmadı. Konu sınır tartışması değil, moloz dökümünün engellenmesi. Uzundere sakinleri olarak bu saatten sonra Gaziemir Belediyesi'ne yetki alanlarını anlatacak değiliz. Diyelim ki arazi Gaziemir sınırları içinde değil. Burası böyle mi kalacak? Sığ tartışmaları bırakıp, bu çirkin hikayeyi sonlandırmalarını istiyoruz" dedi.'ELİMİZDE MAKBUZLAR VAR'Arazisinin vergilerini Gaziemir Belediyesi'ne ödediğini söyleyen Mustafa Varol (70), "Ben zeytinliğimde çalışırken damperli kamyonlarla gelip moloz dökenleri görüyorum. Yalnız olduğum için başıma bir şey gelmesin diye müdahale edemiyorum. Gaziemir Belediyesi'ne ödeme yaptığıma dair makbuzlarım var. Zeytinliğimin bulunduğu yer Zafer Mahallesi 800 Sokak olarak geçiyor. Gördüğüm kadarıyla belediye, üzerindeki yükü elinden atmaya çalışıyor ama belgelerimiz var. Biz, artık buraya moloz dökülmemesini istemiyoruz" diye konuştu.

Dökümler sebebiyle bölgede ciddi bir kirliliğin yaşandığını savunan Ali Barat (72), "Dökümün yapıldığı alanın biraz ilerisinde zeytinliğimiz var. Yolların kenarlarında hep dökümler yapılıyor. Çok da kötü kokuyor. Benim Karabağlar Belediyesi sınırlarında da bir arazim var. Onun vergilerini Karabağlar Belediyesi'ne ödüyorum. Bu bölgedeki vergimi ise Gaziemir Belediyesi'ne ödüyorum" dedi.