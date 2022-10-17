Mehtap Mahallesi'ndeki bir evde, 15 Ekim'de, R.Ç. ile eşi arasında tartışma çıkmış, kadının akrabası N.Ö, çiftin arasındaki kavgayı ayırmaya çalışmıştı. Daha sonra R.Ç'nin pompalı tüfekle kovaladığı N.Ö, mahalledeki bakkala sığınmıştı. Açılan ateş sonucu bakkal Ufuk Tıkız yaşamını yitirmiş, şüpheli R.Ç, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir gündem: İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada bakkalı öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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