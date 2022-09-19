İzmir haber! İzmir açıklarında 259 kaçak göçmen kurtarıldı, 14 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16-19 Eylül tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Dikili, Çeşme, Foça, Menderes ve Karaburun ilçeleri açıklarında lastik bot, can salı ve yelkenli tekne içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 259 kaçak göçmen kurtarıldı.Ekipler, aynı tarihlerde Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 14 kaçak göçmeni de yakaladı. Toplamda 273 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Seferihisar, Karaburun, Dikili, Çeşme, Güncel, Son Dakika

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