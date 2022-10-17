İzmir haberi | AK Partili Hızal'dan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Urla'daki imar değişikliğine tepki - Son Dakika
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İzmir haberi | AK Partili Hızal'dan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Urla'daki imar değişikliğine tepki

17.10.2022 12:32
İzmir haberi | AK Partili Hızal'dan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Urla'daki imar değişikliğine tepki

İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Urla'daki "Klazomenai Sit Alanı İmar Plan"ının değiştirilmesine tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Urla'daki "Klazomenai Sit Alanı İmar Plan"ının değiştirilmesine tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Hızal ve AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, Klazomenai Sit Alanı'nda incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hızal, Cumhur İttifakı olarak Klazomenai Sit Alanı'ndaki bu plan değişikliğine direndiklerini ancak kendilerine rağmen bu planı CHP'nin geçirdiğini belirtti.

İmar değişikliğinin kişiye özel uygulama olduğunu savunan Hızal, şunları kaydetti:

"Urla'daki 2 milyon 800 bin metrekarelik tarihi sit alanı bölgesi içerisine kara delik açılması için onayı vermişlerdir. Peki kim için tarih yok sayılıyor, talan ediliyor? İzmir'in önde gelen kuruluşlarından Yaşar Holding arazisi için imara açılıyor. Bu imar, tamamen kişiye özel uygulama. ve buradan çok büyük rant elde edilecek. Tarihi alanı yok etmek için ilk adımı attılar. 'Yeşil, tarih, kültür' diye bağıranlar, bugün İzmir'in tarihinin göbeğine hançer saplıyor. Anlaşılıyor ki Tunç Soyer'in, hukuken hiçbir yetkileri olmadığı halde eski Buca Cezaevi alanında bir imar değişikliği teklifi, aslında Urla'da yapılan plan değişiklikler ile birlikte milyarlarca liralık rantın üzerini örtülmek adına yapılmıştır. Kısacası, Buca Cezaevi planları bahane, Urla planları şahane."

AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise söz konusu planın 10 ay önce oy birliğine reddedildiğini vurguladı.

Planın yeniden gündeme getirildiğini aktaran Boztepe, "Aradan geçen 10 aydan sonra hangi gerekçelerle arkeolojik tarihimizin parça parça imara açılmasına 'evet' dediler. Bu plan, rant uğruna, sermaye gruplarının baskısına direnememek uğruna zorla onaylatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir haberi | AK Partili Hızal'dan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Urla'daki imar değişikliğine tepki - Son Dakika

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