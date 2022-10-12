İzmir haberleri: İzmir'de hasta taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberleri: İzmir'de hasta taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

12.10.2022 19:50
İzmir haberleri: İzmir'de hasta taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Edinilen İzmir haberine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nda, tedavi için özel bir hastaneye giden kanser hastalarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

İzmir- Aydın Otoyolu'nda, tedavi için özel bir hastaneye giden kanser hastalarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Mustafa E. idaresindeki 09 EG 008 plakalı midibüs, Aydın-İzmir Otoyolu Belevi Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Midibüsün, kanser tedavisi gören hastaları Aydın'dan İzmir'deki özel bir hastaneye götürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Aydın 3. sayfa: Aydın'da yanan tır alevlere teslim oldu Aydın 3. sayfa: Aydın'da yanan tır alevlere teslim oldu Aydın-İzmir Otoyolu, Elektronik Hız Denetleme Sistemleri ile 7/24 denetleniyor Aydın-İzmir Otoyolu, Elektronik Hız Denetleme Sistemleri ile 7/24 denetleniyor
Kaynak: AA

Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberleri: İzmir'de hasta taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:48 İBB Meclisi birbirine girdi! İYİ Partili Taylan Yıldız'ın kürsüde açtığı döviz, AK Partilileri sinirlendirdi
18:35 Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
18:33 Kafasını cips poşetine sıkıştıran karganın imdadına yoldan geçen bir öğretmen yetişti
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 20:58:37. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir haberleri: İzmir'de hasta taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement