Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Türkiye İzmir için tek yürek

01.11.2020 11:43
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Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle mağdur durumda olan afetzedelere insani yardım amacıyla gıda kolisi dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu gıda kolilerinin içeriği hayırseverlerin tercihine göre 3 farklı paketten biri olabilecektir. Bağışta bulunmak isteyen hayırseverlerimiz aynı içerikte gıda kolisi hazırlayarak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı İlçe Kaymakamlıkları, müftülük ilçe belediye başkanlıklarına teslim-tesellüm fişi ile teslim edebilirler." ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, İzmir'deki afetzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, afetzedelere dağıtılmak üzere tek tip standart gıda kolisi ve kullanılmamış battaniyelerin yardım için kabul edileceği belirtildi.

Açıklamada, bağış yapmak isteyen hayırseverlerin kurum ile kuruluşların il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları veya vakıfların telefon numaralarından iletişime geçmeleri istendi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta valilik koordinesinde İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) vakıfları aracılığı ile İzmir'de meydana gelen depremle ilgili afetzedeler için ayni bağış kabulüne başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yardımlarını ulaştırmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşların ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları ile irtibata geçmelerinin önem arz ettiği belirtildi.

Kilis

Kilis Valiliği de yardım kampanyası başlattı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gıda kolisi ve yeni battaniye yardımlarını ulaştırmak isteyen kişi ve kuruluşların, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilecekleri bildirildi.

Adıyaman

Adıyaman'da ise valilikten yapılan yazılı açıklamada, afetzedelere dağıtılmak üzere gıda kolisi ve kullanılmamış battaniyelerin yardım için kabul edileceği belirtildi.

Açıklamada, bağış yapmak isteyen hayırseverlerin kurum ile kuruluşların il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza başvurmaları veya vakıfların telefon numaralarından iletişime geçmeleri istendi.

Gaziantep

Gaziantep'te, Valilik himayesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) vakıfları aracılığıyla İzmir'de meydana gelen depremle ilgili afetzedeler için ayni bağış kabulüne başlandığı bildirildi.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmek isteyen hemşehrilerimizden istirhamım, lütfen sadece 'standart gıda kolisi ve kullanılmamış battaniye' temin etsinler. Başka malzemeye ihtiyaç olmayıp yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları eliyle toplanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye İzmir için tek yürek

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika


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