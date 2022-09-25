Bakırçay Nehri'nin Çandarlı Körfezi ile birleştiği noktada, çok sayıda ölü balık görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Dikili Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekibi inceleme yaptı.

Kaynak: AA

Çandarlı, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika

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