İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Nasır, mesajında, 9 Eylül'ün Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde özel bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Türk Ordusu'nun, Büyük Taarruz'un ardından 9 Eylül 1922'de Yunan işgali altındaki İzmir'e girdiğini anımsatan Nasır, şunları kaydetti:

"9 Eylül, 1071'de Alparslan tarafından yurt yapılan Anadolu'nun ve 1081'de Çaka Bey tarafından fethedilen İzmir'in düşman unsurlarından temizlendiği tarihi bir öneme sahiptir. 9 Eylül tarihinde Yunan askerinin işgali altındaki İzmir kurtarılmış ve işgalci kuvvetler bozguna uğratılmıştır. Düşman askerlerinin yakıp yıktığı İzmir'in asıl sahibi olan Türk milleti, adeta küllerinden yeniden doğan bir şehir inşa etmiş ve İzmir'i Türkiye'nin en önemli kentleri arasına yükseltmiştir. Bağımsızlığımızı bizlere armağan eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile bu vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız."