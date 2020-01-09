İzmir'in sağlık turizmine Balçova dopingi - Son Dakika

Balçova'da 40 yıl önce turizm alanı olarak ilan edilen ancak yasal engeller nedeniyle planlanamadığı için atıl duran 300 bin metrekarelik bölgenin planları tamamlandı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya sağlık, turizm, ticaret ve eğitim alanı olarak planlanan Termal Otel ile 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında kalan bölgenin yeni tapularını vatandaşlara dağıttı.



İzmir'in ve Balçova'nın en gözde alanlarından birisi olan Termal Otel ile 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi arasındaki bölgenin planları tamamlanarak vatandaşlara yeni tapuları dağıtıldı. Vatandaşların arsaları olmasına rağmen 1981 yılında çıkan bir kanunla ancak kamu kurumlarının kamulaştırma ile sağlık tesisi yapabileceği bölge, 40 yıldır planlama bekliyordu. Yıllarca atıl halde kalan bölgenin planlarının değişmesi için Balçova Belediyesi 2005 yılında çalışmalara başladı. Önce yasal mevzuata takılan planlar daha sonra itirazlar ile ertelendi. Balçova Belediyesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında sağladığı koordinasyon sonucu çalışmalar tekrar başladı. Hazırlanan planların vatandaşları hak kaybına uğratmadan tamamlanması için yoğun bir çalışma yürütüldü. Uzun süren çalışmalar sonucunda 300 bin m2'lik alanın planlaması Kültür Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı. Yapılan planlara göre bölgede 131.000 m2 turizm tesis alanı, 23.000 m2 ticaret alanı, 29.000 m2 Termal Kür Merkezi, 72.000 m2 yol ve otopark, 20.000 m2 yeşil alan, 9800 m2 açık spor tesisi ve 7440 m2 temalı park alanı oluşturuldu.



"Yeni istihdam alanları oluşacak"



Balçova Belediye tesislerinde yapılan tapu teslim töreninde hak sahibi vatandaşlara alan ile ilgili sunum yapılarak planlamanın geçmişi ile ilgili bilgiler verildi. Bu bölgenin özellikle sağlık turizminde bir cazibe merkezi olacağını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Doğaya saygılı ve yatay mimari olarak yapılan planlama sonucunda bölge, Balçova'nın ve İzmir'in yeni sağlık turizmi ve eğitim alanı olacak. Burası sağlık turizminde söz sahibi bir alan olduğunda sizlerin arsaları hak ettiği değeri bulmuş olacak. Ayrıca hem ilçemiz hem de İzmir önemli bir merkez kazanacak. Yeni istihdam alanları oluşacak. Sizler 40 yıldır atalarınızdan kalan bu arsalar için bekliyordunuz. Belediyemiz de 15 yıldır planlamanın sizlerin lehine bir şekilde sonuçlanması için mücadele etti. Bu nedenle planların ve tapularınızın hayırlı olmasını diliyorum. Planların yapılması için sürece başlatan ve bitme aşamasına getiren önceki dönem belediye başkanımız Mehmet Ali Çalkaya'ya, belediye meclis üyelerimize ve belediye personelimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından belediye meclis üyeleri ve Başkan Fatma Çalkaya vatandaşlara tapularını dağıttı. - İZMİR