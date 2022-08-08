Camiye gelen turistlere 25 dilde hitap edip abdest almayı öğreten şehit babası imam büyük ilgi görüyor - Son Dakika
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Camiye gelen turistlere 25 dilde hitap edip abdest almayı öğreten şehit babası imam büyük ilgi görüyor

08.08.2022 17:13

İzmir'in Selçuk ilçesindeki tarihi İsa Bey Camii'nde imamlık yapan İbrahim Taşdemir, 25 farklı dildeki sohbetiyle misafirlere dinlerin kardeşliğini anlatıp abdest almayı öğretiyor. Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası olan imam, şehadet haberini almasının ardından İslamiyet'i tanıtma çalışmalarının da hızlandığını ifade ediyor.

Diyarbakır'da bölücü terör örgütüne yönelik 2017'de düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in imam hatip babası İbrahim Taşdemir'in, görev yaptığı camide dünyanın farklı coğrafyalarından gelen ziyaretçilerini ağırlaması büyük ilgi görüyor.

ZİYARETÇİLERİNE ANA DİLLERİNDE HİTAP EDİYOR

Selçuk'a gelen turistler; Efes Antik Kenti, Saint John Kilisesi, Ayasuluk Tepesi'nin yanı sıra 1375 yılında inşa edilen İsa Bey Camisi'ni de ziyaret ediyor ve burada misafirperver bir din adamıyla tanışıyor. İmam Taşdemir, yaklaşık 7 yıldır görev yaptığı camiyi ziyaret edenlere elinde bir şekerlik ve kolonya şişesi ile yaklaşıyor ve hangi ülkeden geldiklerini öğreniyor.

Turistin konuştuğu yabancı dile göre İngilizce, Almanca, Fransızca, Urduca, Portekizce ve daha 20 farklı dilde hazırlanmış notlarından uygun olanını seçen Taşdemir, ziyaretçilerine ana dillerinde hitap etmeye başlıyor.

Camiye gelen turistlere 25 dilde hitap edip abdest almayı öğretiyor

İSTEYENLERE ABDEST ALMAYI DA ÖĞRETİYOR

İslamiyeti, diğer dinlere hoşgörüyle bakışını anlatan imam Taşdemir, ziyaretçileri 20 farklı dilde hazırlanmış Kur'an-ı Kerim'lerin yer aldığı standın önüne davet ediyor. Turistlere ana dillerinde birer Kur'an-ı Kerim hediye eden Taşdemir, bir kartvizit uzatıyor. İsa Bey Camii bahçesinde arzu eden turistlere abdest almayı da öğreten imam Taşdemir, bazı ziyaretçilerden yıllar sonra bile mektuplar alıyor.

Camiye gelen turistlere 25 dilde hitap edip abdest almayı öğretiyor

"ÇOK MEMNUN OLUYORLAR"

İslamiyet'in güzel yüzünü anlatmak istediğini belirten Taşdemir, "Normalde biraz İngilizcem var. Çok mükemmel değil aslında. Birazcık Arapça, biraz Hollandaca biliyorum. Burada insanlara Kur'an'ı anlatırken şunu fark ettim, onların dilinde birkaç cümle söylediğinizde onların bu çok hoşuna gidiyor. Bayılıyorlar. 'İmam bizim dilimizden konuşuyor' diyorlar. Ben onların da böyle gönüllerinin hemen bize ısındığını fark edince küçük kartlar hazırladım. Bana en çok lazım olacak cümleleri onlara soruyorum. Onlar da çok memnun oluyorlar" dedi.

Camiye gelen turistlere 25 dilde hitap edip abdest almayı öğretiyor

ÜLKELERİNE DÖNDÜKTEN SONRA DA İLETİŞİM KURUYORLAR

Taşdemir, aynı dili konuşunca gönüllerin birbirine ısındığını ifade ederek, çok sayıda yabancının ülkesine döndükten sonra kendisiyle iletişime geçtiğini, sayısı az da olsa aralarında İslamiyet'e geçmeyi tercih edenlerin de yer aldığını aktardı. Ziyaretçilere dağıttıkları Kur'an-ı Kerim sayısının 26 bine ulaştığını anlatan Taşdemir, isteyenlere abdest almayı da öğrettiğini belirtti.

Camiye gelen turistlere 25 dilde hitap edip abdest almayı öğretiyor

ŞEHADET HABERİ SONRASI ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI

Yaşının ilerlemesi ve oğlu Ahmet Alp Taşdemir'in şehadet haberini almasının ardından İslamiyet'i tanıtma çalışmalarının da hızlandığını vurgulayan Taşdemir, şöyle konuştu: "İnsan yaşı ilerledikçe bu yolun sonunu, varacağı yeri de görüyor. Hem Kur'an'ın bu meselelere bakışı, oğlumuzun şehit olması açıkçası çok büyük ivme kattı. Oğlumla akşamleyin tam yatsı ezanı sırasında konuşacaktık, namazların farzını kılarken beni aradı. Konuşamadık, görüşemedik. Ben onu aradım, görüşemedik. Sabah da şehadet haberi geldi. Düşünebiliyor musunuz? İnsanoğlu bir an var, bir an yok. Bu kadar kısa bir hayatı yaşıyoruz. O zaman elimizi çabuk tutmalıyız. Allah'ın rızası için, ülkenin birliği, beraberliği için, insanlığın kurtuluşu için hep beraber bir şeyler yapmalıyız."

Camiye gelen turistlere 25 dilde hitap edip abdest almayı öğretiyor

"HERKES KENDİ İNANCINDAN SORUMLU"

Camiye gelen hiç kimsenin inancını sormadığını anlatan İbrahim Taşdemir, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Biz zaten buraya gelen insanların hiçbirinin inancını sorgulamıyoruz. Şunun için sorgulamıyoruz, onun inancıdır. 'Respect' diyorlar ya saygı. Ben şunu isterim her zaman. Biz bu coğrafyada birçok insanla, birçok kültürden insanla birlikte yaşıyoruz. Gönlümüz ister ki ülkemizde bütün inanç sahipleri barış, huzur içinde bir arada binlerce yıldır yaşadığımız gibi yaşamaya devam edelim. Çünkü sonuçta hepimiz Allah'ın kullarıyız. Herkes kendi inancından sorumlu."

Camiye gelen turistlere 25 dilde hitap edip abdest almayı öğretiyor

TURİZMCİLER DE TURİSTLER DE MUTLU

Rehber Korkut Özercan da İsa Bey Camii'ne her zaman turistlerle geldiklerini söyleyerek, "Bugün Polonyalı bir grupla geldik. İmam bey sağ olsun çok ilgi gösterdi. Çok sayıda kitap hediye etti ve abdest nasıl alınır onu öğretti. Misafirlerimiz de çok memnun kaldı." dedi. Ziyaretçilerden Belçikalı Albin Saelens hem camiden hem de imamın ilgisinden çok memnun olduğunu, kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i okuyacağını ifade etti.

Camiye gelen turistlere 25 dilde hitap edip abdest almayı öğretiyor
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Turizm elçisi cami imamı Turizm elçisi cami imamı Şehit babası imam, yabancı diliyle gönül köprüsü kuruyor Şehit babası imam, yabancı diliyle gönül köprüsü kuruyor
Kaynak: AA

İbrahim Taşdemir, Selçuk, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Camiye gelen turistlere 25 dilde hitap edip abdest almayı öğreten şehit babası imam büyük ilgi görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Camiye gelen turistlere 25 dilde hitap edip abdest almayı öğreten şehit babası imam büyük ilgi görüyor - Son Dakika
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