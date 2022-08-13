Günaydın, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik'e teşekkür ettiğini ifade etti.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın yaptığı yazılı açıklamada mahalle sakinleri ile bir araya geldiklerini, başlayan doğal gaz çalışmalarını yerinde incelediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Ahmetli, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Torbalı Ahmetli Mahallesi'nde doğal gaz çalışmaları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.