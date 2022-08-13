Torbalı Ahmetli Mahallesi'nde doğal gaz çalışmaları başladı - Son Dakika
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Torbalı Ahmetli Mahallesi'nde doğal gaz çalışmaları başladı

13.08.2022 21:58
Torbalı Ahmetli Mahallesi'nde doğal gaz çalışmaları başladı

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Ahmetli Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarının başladığı bildirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Ahmetli Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarının başladığı bildirildi.

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın yaptığı yazılı açıklamada mahalle sakinleri ile bir araya geldiklerini, başlayan doğal gaz çalışmalarını yerinde incelediklerini belirtti.

Günaydın, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik'e teşekkür ettiğini ifade etti.

Başkan Günaydın, "Yıllardır Ahmetli'li hemşehrilerimizin hayali olan doğal gazın mahallelerine gelmesiyle yüzlerinde oluşan tebessümün de mutluluğu içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Ahmetli Mahalle Muhtarı Hasan Kaplan da mahalleliler adına teşekkür mesajı yayımladı.

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Kaynak: AA

Ahmetli, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torbalı Ahmetli Mahallesi'nde doğal gaz çalışmaları başladı - Son Dakika

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