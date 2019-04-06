İzmir Kitap Fuarı
açıldı
İZMİR'de, Kültürpark
'ta 6-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 24'üncü Kitap Fuarı, ilk günden 7'den 70'e çok sayıda kitapseveri ağırlamaya başladı. Fuar panel, söyleşi, imza günleri ve çocuklar için çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. Fuarın açılışında konuşan İzmir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
, pazartesi günü mazbatasını alacağını belirterek kendisini tebrik etmek isteyenlere bir teklifte bulundu. Soyer, hayırlı olsun ziyareti için gelecek olanlardan çiçek ya da tatlı yerine Gültepe
'deki kütüphane için kitap getirmelerini istedi.
Bu yıl 465 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen 24'üncü İzmir Kitap Fuarı söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 115 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Çok sayıda yazar şair ve bilim insanının okurları ile buluştuğu fuarın açılışına yeni seçilen CHP
'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kıbrıs
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel
Özyiğit, Türkiye
Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, fuarın onur konuğu Hidayet Karakuş
, yazar Doğan Hızlan
ve çok sayıda kitap tutkunu katıldı. Kültürpark'taki fuarın açılışında konuşan Tunç Soyer, İzmir'deki bu fuarın bir şenlik olarak tüm kente yayılması gerektiğini belirterek, Bundan sonra çok daha fazlasını yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Ben daha mazbatamı almadım. Pazartesi günü kısmetse alacağım. Geleneklerimizde hayırlı olsun ziyaretine gidilirken başkanlara çiçek götürülür, tatlı alınır. Ben buradan duyurmak istiyorum. Bana lütfen kimse çikolata, tatlı, çiçek getirmesin. Gültepe'de İzmir Büyükşehir Belediyesi
'nin küçük, güzel bir kütüphanesi var. Ama daha rafı yok, kitabı yok. Bana gelenler lütfen kitap getirsinler. Gültepe'deki kütüphanemizi hep beraber büyütelim. Kitabın farkındalığını, gücünü İzmir'in yukarı mahallelerine arka sokaklarına da yayalım diliyorum dedi.
KİTAPSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ
İzmir Kitap Fuarı'nı her yıl takip ettiğini söyleyen ziyaretçilerden Sema Fendoğlu (55), Bu kitap kokusunu almak ve burada bulunmak harika bir duygu. Aradığım ve ilgi duyduğum kitapları bulabiliyorum. Fiyatları da uygun. Okumaya teşvik etmek için güzel etkinlikler var. Ülkemizin çok ihtiyacı var. Her yerde her zaman kitap okumak insanı başka dünyalara götürür diye konuştu. Fuara şehir dışından gelen kitapseverler de ilgi gösterdi. Eskişehir
'den gelen Gökçenur Ateş (26) Kitap fuarı benim için her zaman heyecan verici. İki yıl önce de gelmiştim İzmir Kitap Fuarı'na. Bu yıl Eskişehir'de de oldu. Bu fuarlardan vazgeçemiyorum. Haftasonu olduğu için gayet kalabalık. Bir sürü kitap aldım dedi. 6'ncı sınıf öğrencisi ikizler Ebru ve Esra Yılmaz tekvando kursuna gittikten sonra fuarı ziyaret ettiklerini belirterek, Burada yaşımıza uygun çok sayıda kitap var. Fiyatlar uygun. Hem fuar çok büyük hem de iyi yazarlara ait kitaplar var. Hepsini almak istedik dedi.
3 yıldır kitap fuarında çalıştığını anlatan stant görevlilerinden Şefika Bal da ilgiden çok memnun olduklarını dile getirerek, 3 yıldır bu fuarda çalışıyorum. Yine katılım çok yoğun. İzmirlilerin ilgisi güzel. Özellikle çevre illerden okullar çok geliyor. Güzel kitaplar var, katılım da yoğun diye konuştu.