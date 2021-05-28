Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor - Son Dakika

Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor

28.05.2021 09:29

Zengin yaşam kaynaklarıyla yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti'nde yavrulama dönemine geçen flamingoların gün batımında kuluçka adasına dönmeleri görsel şölen oluşturuyor.

Zengin yaşam kaynaklarıyla yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti'nde yavrulama dönemine geçen flamingoların gün batımında kuluçka adasına dönmeleri görsel şölen oluşturuyor.

Gediz Nehri'nin on binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 40 bin hektarlık yüzölçümüyle Doğu Akdeniz'in en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor.

Ramsar, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanları Koruma statülerini taşıyan Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesi için süreç devam ediyor.

Türkiye'de "allı turna" olarak da bilinen flamingoların iki üreme sahasından biri olan bölgede 6,5 dönümde oluşturulan yapay kuluçka adası, bu yıl da yavrulama dönemine geçen flamingoları misafir ediyor.

Flamingoların beslenme, dinlenme, kur dansı ve gün batımında kuluçka adasına dönüşteki toplu uçuşları güzel görüntüler oluşturuyor.

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla bölgedeki kuş hareketliliğinin arttığını, Gediz Deltası'nda en fazla üreyen kuşun flamingo olduğunu ifade etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğü ekipleri olarak 7 gün 24 saat alanı takip ettiklerini anlatan Aslanapa, İzmir Kuş Cenneti'nde özellikle gün batımında gökyüzü ve su yüzeyinde oluşan kızıllığın muhteşem manzara sunduğunu dile getirdi.

Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor
Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor
Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor
Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor
Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor
Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor
Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor
Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor
Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor

UNESCO Dünya Mirası, Doğu Akdeniz, Gediz Nehri, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Göğsümüzü kabarttı! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu Göğsümüzü kabarttı! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı KPSS giriş ücretinin 300 liraya yükseldiği iddiası sosyal medyayı salladı Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi

Son Dakika Haberleri
11:08 Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım
11:01 İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
10:41 Aleyna Tilki, servetine servet kattı! Yeni reklam anlaşması 600 bin TL'lik
10:37 İhracat nisan ayında yüzde 109,2 arttı
10:37 Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:36 Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım
10:22 Gelir sıkıntısı yaşayan Twitter, ücretli abonelik modelini kullanıma sundu
10:05 Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi
10:01 Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı
İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı İki kadının katil zanlısının babasının da kadın katili olduğu ortaya çıktı         
11:01
Sedat Peker iddiaları sonrası gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddiaları sonrası gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
10:59
Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu         
10:43
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Akraba kavgası kanlı bitti! Kurşunların hedefi olan baba ile oğul yaşamını yitirdi Akraba kavgası kanlı bitti! Kurşunların hedefi olan baba ile oğul yaşamını yitirdi         
10:30
Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar! Bir Çiftlik Bank vakası daha         
10:07
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim Sevgilisinin evinin 4'üncü katından düşen Derya olayın iç yüzünü anlattı: Kimse tarafından itilmedim         
00:19
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor         
20:10
Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı         
19:57
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 11:12:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuş Cenneti gün batımında flamingolarla ayrı bir güzelliğe bürünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement