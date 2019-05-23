Son Dakika Haberleri: İZMİR LÖSEV İzmir'de iftar programı düzenledi

İZMİR LÖSEV İzmir'de iftar programı düzenledi

6 saat önce

LÖSEV İzmir'de iftar programı düzenlediLÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), İzmir'de LÖSEV'e kayıtlı aileleri iftar yemeğinde bir araya getirdi.

LÖSEV İzmir'de iftar programı düzenledi
LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), İzmir'de LÖSEV'e kayıtlı aileleri iftar yemeğinde bir araya getirdi.
İzmir'de LÖSEV tarafından her yıl geleneksel olarak ramazan ayında yapılan iftar programı, bu yıl Konak ilçesinde bulunan bir otelde düzenlendi. LÖSEV'in iftar programında lösemili çocuklar ve aileleri bir araya geldi. 110 ailenin bulunduğu iftar yemeğine katılan LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Nurgül Çelebi, lösemi ile mücadele eden ailelerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için program düzenlediklerini ifade etti. Türkiye'nin dört bir yanında lösemili aileler ile ramazan ayında bir araya geldiklerini ifade eden Çelebi, "Bugün İzmir iftarımızı gerçekleştirmek üzere buradayız, onlarla birlikte olmak ramazanı birlikte geçirmek, yalnız olmadıklarını hissettirmek çok keyifli ve çok güzel. Bir arada olduğumuz birçok ailemiz var. Sadece İzmir'de değil Türkiye'nin dört bir yanında iftar programı gerçekleştiriyoruz. Vakfımıza kayıtlı ailelerimizle bir araya geliyoruz. Ayrıca iftarlar dışında binlerce yardım kolisi ulaştırıyoruz ailelere, ramazanı bolluk ve bereket içerisinde geçirmelerini ve yalnız olmadıklarını gösteriyoruz. Biz Kocaman bir aileyiz, 'Hayatımız çocuklarımız' diyerek çıktığımız bu yolda, onlarla hep beraber kenetlenerek ilerlemeyi arzu ediyoruz ve birlikte yürüyoruz, bu anlamda çok mutluyuz ve gururluyuz" dedi.
İZMİR LÖSEV İzmir'de iftar programı düzenledi
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:05 Kaynak: DHA
LÖSEV, İzmir, Güncel
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