İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (3) - Son Dakika
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İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (3)

24.05.2022 15:10
İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (3)

GÖZALTI SAYISI 51'E YÜKSELDİİzmir merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı, 51'e yükseldi.

GÖZALTI SAYISI 51'E YÜKSELDİ

İzmir merkezli 26 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı, 51'e yükseldi. 19 şüphelinin İzmir'de, 32 şüphelinin ise diğer illerde yakalandığı öğrenildi. 1 şüpheli, mükerrer soruşturma nedeniyle serbest bırakılırken, 6'sı yurt dışında olduğu tespit edilen 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.


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Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Kaynak: DHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı (3) - Son Dakika
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