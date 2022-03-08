İzmir merkezli 38 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
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İzmir merkezli 38 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

08.03.2022 09:42
İzmir merkezli 38 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 87 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 87 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 16'sı muvazzaf 28 asker, 73'ü darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencileri olmak üzere 101 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

Soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, 87 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı verilenlerden 7'sinin Kara Kuvvetleri, 13'ünün Hava Kuvvetleri, 8'inin Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu ifade edildi.

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı (TEM) nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19 Kasım 2019'dan bu yana düzenlediği 24 operasyonda yakalanan şüphelilerden 1585'inin tutuklandığı, 531'inin de faydalı itirafçı olma gerekçesiyle serbest bırakıldığı belirtildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, İzmir, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir merkezli 38 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika


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