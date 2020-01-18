İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 82 tutuklama kararı - Son Dakika
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 82 tutuklama kararı

48 dakika önce

İzmir merkezli 51 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 106 zanlıdan 82'si tutuklandı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 82 tutuklama kararı, System.String[]

İzmir merkezli 51 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 106 zanlıdan 82'si tutuklandı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Ocak'ta, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, büfe veya kontörlü sabit hatlardan ardışık aramalardan tespit edilen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen toplam 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İzmir merkezli 51 ilde gerçekleştirilen operasyonda 145 şüpheli yakalanmış, 39 zanlı etkin pişmanlıktan yararlanarak, örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları için serbest bırakılmıştı. Yakalama kararı verilenler arasında 6 F-16 pilotu ile Eskişehir'in Mihalıççık, Tekirdağ'ın Malkara, Denizli'nin Sarayköy ve İzmir'in Karaburun ilçe jandarma komutanları da bulunuyordu.


82 zanlı tutuklandı


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün sabah adliyeye sevk edilen 106 şüpheliden 56'sı TSK içerisinde çalışan subay olmak üzere 82 zanlı, tutuklandı. Diğer 24 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

İzmir, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:36 Kaynak: İHA
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