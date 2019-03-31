Son Dakika Haberleri: İzmir Oyunu Sağlık Ekiplerinin Yardımıyla Kullandı

İzmir Oyunu Sağlık Ekiplerinin Yardımıyla Kullandı

14 dakika önce

İzmir'de, Buca Yıldız Mahallesi'nde yaşayan ve ayağı kırık olduğu için evden çıkamayan 29 yaşındaki Özge Akdağ, sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansla götürüldüğü sandıkta oy verdi.

İzmir'de, Buca Yıldız Mahallesi'nde yaşayan ve ayağı kırık olduğu için evden çıkamayan 29 yaşındaki Özge Akdağ, sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansla götürüldüğü sandıkta oy verdi.

Sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün oluşturduğu çağrı merkezine başvurdu. Bu vatandaşlar için ambulanslar ve sağlık ekipleri görevlendirdi. Buca Yıldız Mahallesi'nde yaşayan ve ayağı kırık olduğu için evden çıkamayan 29 yaşındaki Özge Akdağ, sağlık ekiplerinin evinde yapılan muayenenin ardından oy kullanacağı Ege İhracatçılar Birliği Ortaokulu'na ambulansla götürüldü. Burada sandık görevlileri tarafından kaydı yapılan Akdağ oyunu kullandı. Ayağı kırıldığı için bir aydır evden çıkamadığını söyleyen Akdağ, Oyumu kullanmak için devletimiz ambulans gönderdi. Mutluyum, teşekkür ediyorum dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:06 Kaynak: DHA

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