İzmir Oyunu Sağlık Ekiplerinin Yardımıyla Kullandı
14 dakika önce
İzmir'de, Buca Yıldız Mahallesi'nde yaşayan ve ayağı kırık olduğu için evden çıkamayan 29 yaşındaki Özge Akdağ, sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansla götürüldüğü sandıkta oy verdi.
İzmir
'de, Buca Yıldız Mahallesi
'nde yaşayan ve ayağı kırık olduğu için evden çıkamayan 29 yaşındaki Özge Akdağ
, sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansla götürüldüğü sandıkta oy verdi.
Sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı
ile İl Sağlık Müdürlüğü
'nün oluşturduğu çağrı merkezine başvurdu. Bu vatandaşlar için ambulanslar ve sağlık ekipleri görevlendirdi. Buca Yıldız Mahallesi'nde yaşayan ve ayağı kırık olduğu için evden çıkamayan 29 yaşındaki Özge Akdağ, sağlık ekiplerinin evinde yapılan muayenenin ardından oy kullanacağı Ege
İhracatçılar Birliği Ortaokulu'na ambulansla götürüldü. Burada sandık görevlileri tarafından kaydı yapılan Akdağ oyunu kullandı. Ayağı kırıldığı için bir aydır evden çıkamadığını söyleyen Akdağ, Oyumu kullanmak için devletimiz ambulans gönderdi. Mutluyum, teşekkür ediyorum dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:06 Kaynak: DHA
Çaydaki Cesedi, Oy Kullanmaya Giden Vatandaşlar Fark Etti
Binali Yıldırım'a Benzerliğiyle Dikkat Çeken Seçmeni Görenler Şaşıp Kaldı
Oyunu İzmir'de Kullanan İbrahim Tatlıses: Her şeyin İzmir İçin Güzel Olmasını İstiyorum
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü