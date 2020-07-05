İZMİR Sıcağı gören denize koştu, sosyal mesafe kalmadı - Son Dakika

İZMİR Sıcağı gören denize koştu, sosyal mesafe kalmadı

Sıcağı gören denize koştu, sosyal mesafe kalmadıİZMİR'in Foça ilçesinde, bunaltıcı sıcağı görenler sahile akın etti.

Sıcağı gören denize koştu, sosyal mesafe kalmadı

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene

İZMİR'in Foça ilçesinde, bunaltıcı sıcağı görenler sahile akın etti. Tıka basa dolan plajlarda sosyal mesafe hiçe sayıldı. Ahşap iskeleler ve kumsallarda oturanlar arasında da önlemler ihmal edildi.

Foça'da ilçe sakinleri hafta sonu sıcak ve kalabalık nedeniyle sabahın erken saatleri dışında sokağa çıkmamayı tercih etti. Bu nedenle ilçe merkezi ve sokaklarda sahile oranla daha sakin bir gün yaşandı. İzmir, Manisa ve yakın yerleşim yerlerinden gelen ve büyük çoğunluğu gençlerden oluşan gruplar ise denize girilecek yerleri doldurdu. Plajlar, ahşap iskeleler, İngiliz Burnu çevresi, Foça ile Yenifoça arasındaki sahil şeridindeki koylarda neredeyse adım atacak yer kalmadı. İlçeye toplu taşıma araçlarıyla gelenlerin yanı sıra özel araçlarla gelenlerin çokluğu otopark sıkıntısı yaşanmasına neden oldu.

Ahşap iskelelerde ve sahillerde çadır ya da gölgelikler kurarak sıcaktan korunmaya çalışan tatilciler, koronavirüs önlemlerini ise tamamen unuttu. Kalabalıklar ortasında kurulan sofralar, seyyar müzik araçlarıyla açılan müzikler eşliğinde dans edenler, oynayanlar, sahilleri adeta eğlence mekanlarına çevirdi.

Restoran, lokanta, kafeler müşteri yoğunluğu için akşam serinliğini beklerken seyyar esnaf midye dolma, buzlu badem, kaynamış mısır gibi ürünlerle satışlarını katladı. Sahile yakın büfelerle dondurmacılar, sıcağın getirdiği ekstra müşterilere yetişmeye çalıştı.

İzmir, Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 18:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Sıcağı gören denize koştu, sosyal mesafe kalmadı - Son Dakika

Son Dakika

18:35 Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:47 Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert eleştiri: Masal anlatıyor
00:46
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
00:13
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
23:11
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
21:48
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
21:30
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 00:57:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Sıcağı gören denize koştu, sosyal mesafe kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]