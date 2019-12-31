İzmir Tabip Odası Başkanı Obuz'dan Torbalı'daki cinayetlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşini silahla öldüren zanlının, doktor Harun Gülcemal'in daha önce verdiği "beyaz kod"la ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Obuz, İzmir Tabip Odasında düzenlediği basın toplantısında, sağlıkta yaşadıkları şiddetin, dünyada ve Türkiye'deki şiddet ikliminden bağımsız olmadığını ifade etti.

Torbalı'da öldürülen meslektaşları Mehmet Park ve doktor Harun Gülcemal'ın eşi Hatice Gülcemal'in vefatlarının kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Obuz, şu değerlendirmede bulundu:

"Torbalı'daki olayın faillerinin hak ettikleri cezalara çarptırılacağına inanıyoruz. Eşi öldürülen Harun Gülcemal, daha önce yaşadığı şiddetin ardından 'beyaz kod' vermişti ama o bu cinayeti işleyen kişi değil. Biz bu olayı takip etmiştik. Hekim arkadaşımız bize başvurmuştu."

Kendilerine yönelik şiddetin farkında olduklarını dile getiren Obuz, bunun sadece sağlık ortamında değil hayatın her alanında herkese yönelebileceğini sözlerine ekledi.

Olayın geçmişi

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), önceki gün akşam İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vurulmuş ve kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki ikametgahında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Şüphelinin, para istediği Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i de silahla tehdit ederek para istediği, evine kadar götürdüğü, eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldürdüğü belirtilmişti.

Zanlı, Hatice Gülcemal'i öldürdükten sonra eşi Harun Gülcemal'i silah tehdidiyle bir bankanın ATM'sine götürdüğü ve kartından 1500 lira çektiği, parayı aldıktan sonra Harun Gülcemal'i bırakıp taksiyle otele gitmişti.

Zanlının Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otele giriş yaptığını belirleyen ekipler, geniş güvenlik önlemi almış, polisin geldiğini fark eden şüpheli, birinci kattaki odanın penceresinden atlayarak markete girmişti.

Zanlıyı markette kıstıran polis ve jandarma ekipleri "Teslim ol" çağrısında bulunmuş, şüphelinin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada polis memuru Yaşar K. yaralanmıştı.

Katil zanlısıyla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen 2 şüpheli, Torbalı ilçesindeki Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki iki adrese düzenlenen operasyonla yakalanmış, zanlının Enver Y. ismiyle otele kayıt yaptırdığı, Diyarbakır'dan da 3 gün önce geldiği belirtilmişti.

Enver Y'nin Atatürk Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenleyen polis, zanlıyı yaralı olarak yakalamıştı. Evde 2 kişi daha gözaltına alınmış Enver Y, özel bir hastanedeki ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.