"İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı" ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı' ertelendi - Son Dakika Ekonomi

"İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı" ertelendi

7 saat önce

İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın (MARBLE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendiği bildirildi.

İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın (MARBLE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendiği bildirildi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 1-4 Nisan'da 26. kez kapılarını açmaya hazırlanan fuar öncesinde Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) boyutunun her geçen gün arttığı ortamda MARBLE Fuarı'nın düzenlenmesini doğru bulmadığını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Hem toplumun, hem sektörün beklediği bir karar ortaya çıktı. MARBLE Fuarı'nın ne zaman düzenleneceği ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde İZFAŞ Yönetim Kurulu yeni bir tarih belirleyecek. Erteleme kararını üyelerimize duyurduk. Bu karar sektörün tüm paydaşlarına hayırlı olsun."

Çin'de 16-19 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı da 6-9 Haziran 2020'ye ertelenmişti.

Ankara, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:38 Kaynak: AA
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