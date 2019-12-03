Son Dakika Haberleri: İzmir Valisi Ayyıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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İzmir Valisi Ayyıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 5 fotoğraf seçti.

İzmir Valisi Ayyıldız, AA'nın

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 5 fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Ayyıldız, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisindeki fotoğrafları inceledi.

Ayyıldız, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'un incisi" ve Mahmut Serdar Alakuş'un "Abidjan'da yaşam", Muhammed Enes Yıldırım'ın " Çamlıca'da Kandil akşamı" spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Vali Ayyıldız, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek emeği geçen tüm AA çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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