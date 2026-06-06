İzmir'de başlayan bir hikaye: Anastasiia ve Kadir Yanıkses nasıl dünyaya açıldı? - Son Dakika
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İzmir'de başlayan bir hikaye: Anastasiia ve Kadir Yanıkses nasıl dünyaya açıldı?

İzmir\'de başlayan bir hikaye: Anastasiia ve Kadir Yanıkses nasıl dünyaya açıldı?
06.06.2026 14:19
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Anastasiia'nın Türkiye'ye adaptasyon sürecini kaydetmekle başlayan yolculuklarını, Charlie Chaplin ve Mr. Bean ekolünden esinlenerek "dilsiz mizaha" dönüştüren Kadir ve Anastasiia Yanıkses, 10 milyonu aşan aboneye ve 10 milyara yaklaşan küresel izlenmeye ulaştı.

Bazı hikâyeler bir şehirle başlar. Kadir ve Anastasiia Yanıkses'inki İzmir'le başladı. Anastasiia'nın Türkiye'ye yerleşmesiyle tanışan çiftin yolu, bugün on milyonu aşan bir abone kitlesine ve dünyanın dört bir yanından izlenen videolara uzandı. Ama onlara sorarsanız, her şey çok daha sade bir yerden, bir uyum sürecinden doğdu. 

"Anastasiia bambaşka bir ülkeden gelmişti ve Türkiye'ye, İzmir'e alışmaya çalışıyordu," diyor Kadir. O adaptasyon sürecini kameraya almaya başladıklarında, izleyicinin bu içtenliğe ne kadar bağlanacağını ikisi de tahmin etmiyordu. Kadir'in alışılmışın dışındaki video fikirleriyle Anastasiia'nın tatlı ve zaman zaman komik Türkçesi birleşince ortaya Türkiye'de daha önce pek görülmemiş bir şey çıktı: Türk-Rus kültürünün buluştuğu, bir çiftin gündelik hayatından beslenen içerikler. 

Videolar kısa sürede Instagram, YouTube ve TikTok'ta hızla yayıldı; haber sitelerine konu oldu, Twitter ve Ekşi Sözlük'te gündem yarattı. "Bir noktada artık bizi tanıyan insanlarla karşılaşmaya başladık," diye anlatıyor Anastasiia. "Bu, ürettiğimiz şeyin bizden büyük olduğunu gösteriyordu." 

Asıl dönüm noktası, çiftin Türkçe ürettikleri içerikleri globale taşıma kararıyla geldi. Kadir bunu bir tesadüf değil, bilinçli bir tasarım olarak anlatıyor: "Senaryoları baştan kurguladım. Charlie Chaplin ve Mr. Bean ekolünden ilham alarak konuşmaları tamamen kaldırdık, sadece beden diliyle anlatmaya başladık. Çünkü kahkaha dil bilmez." Bu strateji işe yaradı. Çiftin videoları artık yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın her yerinden izleniyordu. 

Bu yaklaşımın en çarpıcı örneği, Anastasiia'nın dans yeteneğini sergilediği "Kaç tane kaçırdım?" videosu oldu. Video, YouTube'da 216 milyon kez izlendi. "Çekerken en çok eğlendiğimiz video buydu," diyor senaryoyu, dans figürlerini ve kurguyu hazırlayan Kadir. Anastasiia ise başarıyı geçmişine bağlıyor: "Dans videosu üretmek sanıldığından zor bir iş. Uzun yıllar ekran önünde olduğum ve profesyonel jimnastik yaptığım için videonun enerjisi çok iyi oturdu." 

Kadir, bu çıkışın arkasında "derin bir video mühendisliği" olduğunu söylüyor: "Her video için ayrı analizler yaptık; globalde yüz milyonlarca izlenmeye nasıl ulaşılır diye tek tek sorguladık." Çiftin toplam izlenmesi bugün 10 milyara yaklaşmış durumda. Kadir, bu strateji sayesinde dünyanın her yerinden izlenme alan ilk Türk YouTube kanallarından biri olduklarını belirtiyor. 

Rakamlar bağımsız platformlarda da görünür hâlde. Anastasiia, socialblade.com gibi sitelerdeki listelerde YouTube Türkiye'nin en çok aboneye sahip ilk 10 kanalından biri olduklarına dikkat çekiyor ve bunu ekranla kurduğu bağa bağlıyor: "Geliştirdiğim kamera teknikleriyle çok iyi açılar yakalıyorum. Videonun yüzü olabilmek, sadece enerjiyle değil, o teknik işçilikle de mümkün oluyor." 

İzmir'de bir uyum hikâyesi olarak başlayan yolculuk, bugün iki kültürü ve milyonlarca insanı dilsiz bir mizahın etrafında buluşturan küresel bir başarıya dönüşmüş durumda. Kadir ve Anastasiia Yanıkses'e göre asıl mesele hiç değişmedi: "Birlikte ürettiğimiz, bizden bir parça taşıyan şeyi insanların samimi bulması. Geri kalan her şey bunun üzerine geldi."

Kübra Çolakbüyük 

Charlie Chaplin, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Teknoloji, Türkiye, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya İzmir'de başlayan bir hikaye: Anastasiia ve Kadir Yanıkses nasıl dünyaya açıldı? - Son Dakika

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