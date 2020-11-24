İzmirli çalıkuşu 10 yıl önce atandığı köydeki öğrencilerini unutmadı - Son Dakika

İzmir'den 10 yıl önce Muş'a atanan öğretmen Tuğba Harmankaya, ilk görev yeri olan Suboyu köyünde öğrencileriyle bir araya geldi, okuma atölyesi kurarak güzel bir gün geçirmelerini sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ar-Ge biriminde görev yapan Harmankaya, gönüllü olarak hayata geçirdiği projelerle köylerdeki çocukların yüreklerine dokunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okuldan uzak kalan öğrenciler için "Çocuklar Köyde Projesi"ni başlatan Harmankaya, bu kapsamda merkez ve ilçelerdeki 45 köyde düzenlediği etkinliklerle öğrencilerin bu süreçte kendilerini yalnız hissetmelerini önledi.

Öğretmenler Günü dolayısıyla 10 önce atandığı ilk görev yeri olan Suboyu köyüne giden Harmankaya, burada çocuklarla oyunlar oynadı, hediyeler dağıttı.

"Çocuklarımızın desteğe ihtiyacı var"

Harmankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Subaşı köyünde ilk öğrencileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yıl boyunca birçok köyü ziyaret ettiğini, çocuklarla oyunlar oynayarak güzel anılar biriktirdiklerini anlatan Harmankaya, şöyle konuştu:

"Kovid-19 sürecinde öğrenciler okula gidemedikleri için yalnız kaldılar. Köylere ve mezralara giderek çocuklara yönelik etkinlikler yaptık. 'Çocuk Köyde Projesi' kapsamında, dezavantajlı olarak belirtilen aslında birçok avantajı olan köylerdeki çocuklar için hazırladığımız dergileri dağıttık. Çünkü çocuklarımızın desteğe ihtiyacı var. Biz öğretmenler olarak bunun farkındayız ve çocuklarımızın yanındayız."

Köyde okuttuğu öğrencileriyle açık havada hasret giderdiklerini ve oyunlar oynadıklarını belirten Harmankaya, amacının çocukların daha kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak olduğunu aktardı.

"Çocuklar öğretmenlerden daha güçlü"

Milli Eğitim Bakanlığınca her yıl il temsilcisi olarak öğretmenlerin belirlendiğini, bu yıl Muş'ta yılın öğretmeni seçildiğini dile getiren Harmankaya, şöyle devam etti:

"Bunun verdiği gurur ve huzur var içimde. Muş'ta 10 yıldır görev yapıyorum. Burada birçok kez mezralara köylere gitme fırsatım oldu. Yöreyi çok seviyorum. Onlar bana öğrettiler bende onlara öğrettim. Muş'un iklim koşulları çok farklıydı. İzmir'le karşılaştırdığımızda arada çok fark var. Burada köylülerle, muhtarla ve öğrencilerimle bir aile ortamını yakaladım. Bugün de Öğretmenler Günü kapsamında onlarla bir arada olduğum için mutluyum. Veliler 10 yıl önce geldiğimde bana çok destek vermişti. Zorlukların üstesinden çocukların gözlerindeki o ışıkla gelebiliyoruz. Çocuklar öğretmenlerden daha güçlüler. Çünkü onların sevgileri birçok yolu açıyor. Hayallerin gerçekleşmesinde de çocukların iyi niyeti ilk anahtar oluyor."

Muş'ta 45 köy ve 6 ilçeyi dolaşarak okuma atölyeleri kurduğunu, çeşitli etkinlikler yaptığını anlatan Harmankaya, "Okuma ve drama etkinlikleri yapıyoruz. Şarkılar söylüyoruz ve dans ediyoruz. Çocukların bu süreçte bizlerle beraber olmaya ihtiyacı var. Sosyal mesafeye dikkat ederek çocuklarımızın kalbine dokunmaya çalışıyorum. Yılın öğretmeni seçildiğim için göreve başladığım yere gelmek istedim. Bu süreci onlarla kutlamak istedim. Çünkü ilk adımlarımızı burada atmıştık. Okuttuğum öğrenciler liseye geçti. Bugün de bu güzel günün heyecanını paylaşıyoruz." diye konuştu.

"Tuğba öğretmen 10 yıldır çocuklarımızı unutmadı"

Köy sakinlerinden Mümtaz Balkaya da Tuğba öğretmenin köyden ayrılmasına rağmen öğrencilerin eğitimiyle yakından ilgilendiğini aktararak, "Tuğba öğretmen, diğer köylerde de görev yaptı. Köylüler olarak kendisinden çok fayda gördük. Çocuklarımızı Yalova'ya gezmeye götürdü. İzmir'den gelip çocukları eğlendirmesi ve onlara hediyeler vermesi çok güzel. Tuğba öğretmen 10 yıldır çocuklarımızı, bizleri unutmadı. Bugün de onlarla oyunlar oynadı." dedi.

Öğrencilerden Sevilay Balkaya da tekrar öğretmeniyle bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, onun sayesinde güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.