Son Dakika Haberleri: İzmirli Dağcılar Erciyes'in Zirvesine Tırmanacak

İzmirli Dağcılar Erciyes'in Zirvesine Tırmanacak

22 dakika önce

İzmir Dağcılık Kulübü'nün (İZDAK) 2019 Yüksek Dağ Tırmanışı Faaliyet programında yer alan Erciyes Zirve Tırmanışı 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İzmirli Dağcılar Erciyes'in Zirvesine Tırmanacak, System.String[]
İzmir Dağcılık Kulübü'nün (İZDAK) 2019 Yüksek Dağ Tırmanışı Faaliyet programında yer alan Erciyes Zirve Tırmanışı 6- 7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faaliyete her biri Türkiye Dağıcılık Federasyonu (TDF) lisanslı, Kış Temel Eğitimi almış 8 sporcu katılacak.

Yerli ve yabancı dağcıların gözdesi konumundaki Erciyes'e sporcuların ilgisi devam ediyor. İzmir Dağcılık Kulübü'nün (İZDAK) her yıl gerçekleştirdiği ve 2019 faaliyet programına da aldığı Erciyes Zirve tırmanışı yarın başlayacak. İki gün sürecek olan tırmanışa kış temel eğitimi almış 8 dağcı katılacak. Kulüp Yönetim Kurulu üyesi ve başkan yardımcısı Şenda Kurtoğlu'nun katılıp koordine edeceği kafilede Gürsan Vural, Zekiye Yıldız, Hakan Dinçer, Ömer Cevat Aybars, Sinan Özkaya, Bülent Aydın, Kadir Karaman isimleri yer alıyor.

Kulüp Başkanlığını Neriman Aybars'ın yürüttüğü İzmir Dağcılık Kulübü, 2019 Yüksek Dağ Etkinlikleri kapsamında Erciyes Dağı'nın ardından 18 Mayıs'ta Denizli Babadağı Zirve Tırmanışı, 17-24 Temmuz tarihlerinde Gürcistan Kazbek dağı Zirve Tırmanışı, 30 Kasım Tarihi'nde ise Aksaray Hasan Dağı Zirve Tırmanışını gerçekleştirecek. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:42 Kaynak: İHA

Türkiye, 7 Nisan, İzmir, Erciyes, Spor
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