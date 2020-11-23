İzmirliler doğalgaz faturalarını Turkcell'den ödeyebilecek

Turkcell'in İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş (İzmir Gaz) ile birlikte hayata geçirdiği uygulama sayesinde İzmirliler doğalgaz faturalarını operatörün mağazalarından ve dijital satış noktalarından kolayca ödeyebiliyor.

Turkcell, İstanbul'dan sonra İzmir'de de doğalgaz faturası tahsilatına başladı. 1 Ekim tarihinde başlayan uygulamayla İzmirliler, doğalgaz faturalarını İzmir Gaz münhasır veznelerinin yanı sıra şehirdeki operatörün mağazalarından ya da dijital satış noktalarından kolayca yapabiliyor.

Verilen bilgiye göre, uygulama ile İzmirliler, diğer ödeme noktalarında kuyrukta beklemek yerine hızlı ve güvenilir fatura ödeme imkanıyla zamandan tasarruf sağlıyor. Turkcell'in başlattığı hizmetten diğer operatör müşterileri de yararlanabiliyor. İzmir Gaz aboneleri ödemelerini operatörün yeni nesil dijital ödeme paltformu Paycell aracılığıyla da yapabiliyor. Operatör, İstanbul'da İSKİ ve İGDAŞ, Mersin'de ise MESKİ fatura ödemeleri için benzer hizmetler sunuyor. - İZMİR